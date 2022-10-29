高雄車站站東路通車 與站西路分流北上南下

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高雄市交通局指出，29日中午起，高雄車站站區環抱道路完成配對單行，站東路（右側）、站西路（左側）分別服務北上及南下車流，兩條道路單向各配置3車道，並另設有接送車道、接送區；因應新動線，將派員警進行疏導至2023年1月。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年10月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄車站歷經南北側中博高架橋拆除、站東路施工1年8個月，迎來新動線。站東路今天通車，將與站西路分別服務北上及南下車流，公車、計程車動線也因應調整。

原貫通高雄車站南北兩側的中博高架橋，在去年2月利用9天拆除，改由站西路串接南北兩側交通，站東路則由鐵道局南工處施工1年8個月；昨天晚間10時起周遭九如/博愛路口及建國/中山路口封閉，徹夜施工14小時，今天中午開放站東路通車。

高雄市政府今天透過新聞稿表示，為確保切換工程順利，市府及鐵道局南工處昨天晚間8時成立應變中心，由高雄市副市長林欽榮及交通部鐵道局南部工程處長劉雲生共同坐鎮，率領市府各相關局處進駐督導，出動50部重機具、逾百人力（含施工81人、應變中心夜間留守人員20人）加速趕工。

林欽榮表示，為降低施工對市民所造成衝擊，經市府與南工處多次協商，要求施工團隊以最短時間完成工程，並提早在2週前設置大量改道牌面及紅布條，更在施工期間，於周邊27處路口派設94員警義交疏導交通，並全面監控工程進度。

高雄市交通局長張淑娟指出，今天中午起，高雄車站站區環抱道路完成配對單行，站東路、站西路分別服務北上及南下車流，兩條道路單向各配置3車道，並另設有接送車道、接送區；提醒未來中山/建國路口北上車輛須靠右行駛站東路，中山/建國及博愛/九如路口也將禁止各方向左轉，並因應新動線，將派員警進行疏導至明年1月。

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交通局指出，未來站區環場人行道均有完善人行空間供行人步行，整體人行環境搭配道路兩側植栽綠化設計，並於中山/建國及博愛/九如路口設置行人專用時相，營造友善及舒適的步行環境；此外，通車後站區周邊將共有7處站點可提供YouBike租借服務。

公車部分，原站西路東側站點將調整至站東路東側天棚下方，包含52及紅27路線將利用新站點服務；計程車部分，在站東路及站西路均將設置招呼站，並因應單向行駛，民眾搭計程車時務必注意出口方向。（編輯：郭諭儒）1111029