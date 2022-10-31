苗栗縣鼓勵老幼雙寶打疫苗 限時領200元禮券

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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）苗栗縣政府為提升幼兒及長者COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打率，今天宣布推出老幼雙寶禮券，11月1日至15日施打任何1劑疫苗，可獲200元超商禮券。

苗栗縣政府發布新聞稿指出，縣內整體COVID-19疫苗涵蓋率第1劑為89.2%、第2劑83.7%、追加劑第1劑（第3劑）68.6%。其中65歲以上第4劑接種率31.9%；6個月至4歲幼兒疫苗接種率第1劑為40%、第2劑為12.6%，幼兒及長者為施打率偏低族群。

縣府表示，為增加這2個年齡層施打率，縣長徐耀昌宣布，凡設籍或居住苗栗縣內之65歲以上長者以及6個月至4歲幼兒，11月1日至11月15日施打任何1劑COVID-19疫苗，可獲得200元超商禮券；為服務鄉親打疫苗需求，縣內各衛生所11月將加開夜間或假日疫苗專診。

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縣府衛生局指出，苗栗縣莫德納次世代疫苗累計至昨天，共有2萬2585人接種，自明天起，莫德納雙價疫苗（原型株+BA.1）接種對象將擴及12至17歲青少年接種，可接種第3、4劑，提醒民眾與前一劑須間隔84天以上，曾確診者則須間隔3個月。

此外，今年秋冬上呼吸道病毒活躍，民眾接種公費流感疫苗意願高，衛生局表示，縣內流感疫苗第1階段開打至今已有逾8萬8000人完成接種，第2階段也將於明天起，開放50歲至64歲民眾接種。（編輯：方沛清）1111031