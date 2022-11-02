被丟包西班牙小島40年 阿美族陳炯明要帶孩子返台[影]

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台東阿美族男子陳炯明40年前被遠洋漁船丟包西班牙小島，沒有證件，無法踏出返鄉路，目前已辦好相關文件，疫情趨緩即可返台。圖為陳炯明2年前照片。（陳允萍提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東阿美族男子陳炯明40年前被遠洋漁船丟包西班牙小島，沒有證件，無法踏出返鄉路，目前已辦好相關文件，疫情趨緩即可返台。他說，要帶孩子返鄉，讓他們了解自己的根。

今年57歲的陳炯明，17歲時和父親當遠洋漁工，因不勝酒力醉倒，被漁船丟包西班牙蘭薩羅特島。原本已放棄返回台灣，10年前台東太麻里同鄉的遠洋漁工靠岸蘭薩羅特島，讓他再度燃起返鄉願望，透過同鄉漁工和台東親人取得聯繫。

不過，返鄉路一波三折，台東家屬奔波辦證件一晃又多年過去，直到108年初在移民署台東服務站專員陳允萍幫助下才完成所有程序，原計畫109年農曆春節後從西班牙返回台東，未料碰上全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，陳炯明返鄉路再度延遲。

陳允萍今天告訴中央社記者，今年9月20日他再度和陳炯明聯繫，陳炯明告知，在他幫忙下已收到寄過去的完整文件，辦妥當地所有合法居留手續，並且迎娶了與他渡過這些日子的西班牙妻子，也補辦正式婚禮，目前生活過的很好，等到疫情一轉好，他就可以立即返回台灣見家人。

陳炯明知道陳允萍要參選台東縣議員，特別錄製一段影片幫陳允萍加油打氣，呼籲親友支持，並感謝陳允萍的幫忙，同時也錄製一段話給關心的台灣朋友。

他說，「17歲就離開台灣，從此再也沒有見過家人和自己的國家台灣、我出生的地方」，在西班牙小島40年，但沒有能夠工作的居留文件，直到找到有心人陳允萍，因多年來的耐心和好心，幫助他從台灣取得文件，才能辦成工作居留和妻子補辦結婚。

陳炯明說：「我有7個孩子，最大的30歲，最小的11歲，很高興能有機會和台灣的家人團聚，讓我的孩子有機會了解他們的根。」

陳炯明的妹妹陳秀蘭接受中央社記者電話訪問說，這段時間她和哥哥保持聯繫，經常通話。哥哥說，西班牙疫情尚未解封，一旦能出國就會回到台灣。

40年前陳炯明隨父親當遠洋漁工，漁船靠港西班牙蘭薩羅特島時，陳炯明因故和父親吵架後下船到小鎮和當地民眾去歡唱，結果不勝酒力醉倒，醒來時身邊的人都不見了，他徒步走了好幾個小時到碼頭，發現船隻都不見了。

事後幾年間，他父親再度回島上找他，可是陰錯陽差沒碰到，他也因沒證件無法返台，決定留在島上自力更生，從流浪街頭，再到餐廳洗碗當廚師，認識當地女子同居，生了7名孩子。（編輯：謝雅竹）1111102

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