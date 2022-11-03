城鄉形象協會沒義診改辦論壇 桃市府廢止補助

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（中央社記者葉臻桃園3日電）中華民國城鄉形象協會向桃園社會局申請補助辦義診活動，卻擅自改辦健康高峰論壇，並邀請疑似涉賣假藥的經濟黨成員演講。社會局表示，將依規定廢止補助，並停止補助1至5年。

鏡週刊報導，經濟黨負責人周琮棠進口並販售具有療效保健品，遭檢舉違反藥事法。今天有國民黨桃園市議員在臉書質疑，日前在桃園舉辦的「2022城鄉智能健康高峰論壇」，有獲得桃園市政府補助，且還邀請到經濟黨主席出席演講，質疑市府是在幫助詐騙集團。

桃園市政府社會局今天發布新聞稿表示，中華民國城鄉形象協會今年5月向社會局申請補助，要辦理「2022關懷弱勢老人、婦幼健康義診暨弱勢老人物資捐贈活動」，因屬社福活動性質，社會局同意補助新台幣16萬元。

社會局指出，日前接獲檢舉，中華民國城鄉形象協會未確實依核定計畫內容執行，並擅自變更為辦理「2022城鄉智能健康高峰論壇」，以不實方式欲獲取補助款，本案將依規定廢止補助，並停止補助1至5年。

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社會局重申，市府補助人民團體辦理社會福利宣導或社會福利服務活動，應符合社會福利用途，並確實依核定計畫內容執行。若因特殊情形導致原核定計畫不符實際需要，而有變更計畫需求，應於活動進行前詳述理由，並報請核准後變更辦理。

社會局表示，依桃園市政府推展社會福利服務補助作業須知第13點，發現有未確實依核定的計畫內容執行，或未經補助機關核准擅自變更計畫者，得依其情節輕重，撤銷或廢止原核准補助之處分，及命其繳回全部或部分補助款，並得停止補助1至5年。（編輯：張銘坤）1111103