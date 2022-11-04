引進生物防治方法 減少關山有機米黑椿象危害

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台東縣關山有機米栽培區受到黑椿象危害，這幾天2期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑椿象，產量恐怕幾少一半。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 111年11月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣關山有機米栽培區今年受到黑椿象危害，農改場引進黑殭菌和施放天敵等生物防治，已見成效，二期稻的危害情況比一期稻少。

關山鎮水稻有機栽培專區於今年度第一期作稻黑椿象危害嚴重，造成水稻葉片捲曲，稻穗不稔實率高，產量嚴重下滑。這幾天二期稻進入收割期，農民反映稻田、民宅到處都是黑椿象，100公頃估計有上億隻蟲，產量恐怕幾少一半。

農委會台東區農業改良場副場長盧柏松今天接受中央社記者訪問表示，關山鎮梓園碾米廠盡心盡力推廣契作農戶進行有機栽培，至今已邁入第3年，有機耕作面積達100公頃。今年度第一期作稻黑椿象族群密度急遽升高，約20公頃遭到感染，造成農友不少損失。

盧柏松表示，稻黑椿象（Scotinophara lurida）為民國60年以前台灣水稻重要害蟲之一，對化學藥劑感受性強，隨水稻栽培管理方式改變，已超過50年鮮少有嚴重為害紀錄。本害蟲為半翅目，對現有的有機栽培可用防治資材較不敏感，所幸在各界半年多來共同努力下，已開發出有效的防治方法。

副研究員、作物環境課長蔡恕仁表示，中興大學植物教學醫院長莊益源率領的研究團隊，今年6月到關山抓取3600隻稻黑椿象回學校做試驗時，發現有些椿象第二天即死亡，並長出明顯菌絲與孢子，進一步分離並進行試驗後獲得編號YCC604黑殭菌菌株。

今年8月於關山有機水稻田區透過田間試驗證實噴施黑殭菌14天後，防治率可達七成，媲美化學農藥的效果。

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除黑殭菌，台東場於今年4月份調查田間稻黑椿象族群密度時，發現當地原生稻黑椿象卵寄生性天敵（黑卵蜂）族群量高，在苗栗區農業改良場協助下，已建立黑卵蜂飼養技術，於田間野放卵寄生性天敵，可有效壓制稻黑椿象族群的增長。

盧柏松表示，目前評估，二期稻的危害比一期稻少。關山有機稻農感謝台東場、中興大學與苗栗區農業改良場等單位共同努力合作下，很快研發出對付稻黑椿象之有機防治策略，讓原本對此害蟲束手無策的農友，在瞭解害蟲有方法可以防治後，繼續從事水稻有機耕作的信心大增。（編輯：郭諭儒）1111104