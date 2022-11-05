清水馬拉松嘉年華登場 逾2400人為健康而跑

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市「清水馬拉松嘉年華會」一度因疫情停辦，今年活動恢復舉辦，今天清晨在鳴槍後，2400多名跑者自紫雲巖開跑，最年長者有79歲，最小僅2歲，大家一起為健康而跑。

「清水馬拉松嘉年華會」由熱愛跑步的前台中市議長張清堂發起，自2016年舉辦至今，僅去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦1次，至今已第6屆，這次有2400多名跑者報名。

今天清晨5時許，參賽選手齊聚紫雲巖，上午6時，台中市議長張清照、清水紫雲巖主委吳勝隆、市府運動局長李昱叡、議會祕書長彭乾銘等人鳴槍起跑。張清堂、張清照兄弟也參賽，漫步在晨光中。

張清照表示，身為台中市體育總會理事長，大力推動全民運動，馬拉松跑步有助增加肺活動與肌力，希望帶動大家養成運動習慣，培養社會運動風氣。

60歲的陳財富報名42公里全馬，完成他人生的100場馬拉松，跑友還組啦啦隊陪跑助陣；78歲的莊惠銘老當益壯參賽；有人帶著愛犬或戴國旗帽，也有變裝參賽，增添馬拉松有趣氛圍。

沿路設有補給站，提供運動飲料與餐食，來自市區的陳先生帶全家參與，他說，邊跑邊吃地方小吃，感覺像參加嘉年華會，玩得很高興。

「清水馬拉松嘉年華會」活動共分成4組，有專業全馬及半馬，也有挑戰組12公里與健康組4公里，從清水市區出發，途經鰲峰山和觀景平台、高美溼地，參賽者呼吸新鮮空氣，欣賞山林與溼地、生態景觀。（編輯：方沛清）1111105