劉櫂豪推博物館家族政見 建立台東獨特文化

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）民進黨台東縣長參選人劉櫂豪今天提出活用閒置空間推動博物館家族，建立台東獨特的文化，讓大家以身為台東人為榮。

劉櫂豪「造好新台東基地」今天發布新聞稿表示，台東有多元豐富文化及歷史記憶，但沒有縣定或國定古蹟，而現有相關文化展館，因人力及設施不足缺乏管理，難發揮應有功能，雖有美術館空間，卻缺乏專業典藏機制，以地方為主體的獨立策展場館與文化政策內涵仍顯不足與缺乏。

劉櫂豪表示，當選縣長將推動博物館家族，活化每個鄉鎮市閒置空間設立縣級博物館，並規劃設置包含文學館、音樂館、奧運館、生態館等，讓台東人可以在各鄉鎮，看到李泰祥、張惠妹、楊傳廣、郭婞淳、胡鐵花等人的相關文物與紀錄。

劉櫂豪指出，將強化文化政策推動業務組織，博物館家族將透過獨立法人機構或相關組織來管理營運，公開遴選專業的人才，讓優秀的文化人才可以留在台東，推動文化產業發展，培育文創人才。文化內容也將結合影視支持計畫，推動台東文化產業，行銷全世界，越在地越國際，讓台東的文化記憶能在世界上被看到。

劉櫂豪表示，台東人的自信心是立基於對地方的記憶與認同，唯有台東的獨特文化，我們才是台東人。讓古蹟、博物館與影視及文創基地構成台東的新文化產業，一起文化深耕，讓大家以身為台東人為榮。（編輯：郭諭儒）1111109