館長抱怨健身房遭查室內空品 新北市：例行檢測

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）網紅「館長」陳之漢抱怨，名下多間健身房遭查稅及查核空品。新北市環保局今天表示，例行不定期巡檢健身場所，8月前往「館長」的新莊館檢測室內空品，要求改善不合格部分。

媒體報導，網紅「館長」陳之漢日前在直播時指稱，已經被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情害得很慘，健身房完全不賺錢，多間還遭同時查稅及查核空氣品質。

對此，新北市政府環保局今天以文字回覆中央社記者詢問表示，依據行政院環保署民國106年公告，運動健身場所屬第2批公告室內空氣品質列管場所；環保局依室內空氣品質管理法實行細則，得派員檢驗測定室內空氣品質。

環保局指出，今年依規定執行例行性查核95家運動場館；陳之漢的「成吉思汗新莊館」是於8月22日查核，不合格部分已請業者改善。

新北市長侯友宜今天在永和區陪同新北市議員陳鴻源、連斐璠在永和區溪州市場及勵行街市場掃街拜票時，並接受媒體聯訪。記者詢問，對於「館長」抱怨遭稽查的看法。

侯友宜指出，陳之漢長期支持新北市的警察與消防，貢獻許多運動器材與運動方式，讓警消守護新北人民安全與健康。

侯友宜表示，感激陳之漢對於新北市的公益付出，相信「館長」對於許多事情應該也是正向看待，謝謝「館長」投入慈善公益、守護警消與守護市民的健康。（編輯：戴光育）1111111