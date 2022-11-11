環保公司遭指控惡性倒閉 還載垃圾至彰化亂倒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民眾黨台中市議員參選人林俊凱（前中）11日指出，黃金屋環保科技公司不僅惡性倒閉，還將大量垃圾違法棄置在承租空地或廠房，包含彰化縣花壇鄉、線西鄉、鹿港鎮等處，也因業者隨意傾倒垃圾，現場瀰漫惡臭，連地主也受害。（民眾黨彰化縣黨部提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣11日電）台中市議員參選人林俊凱指出，黃金屋環保科技收錢卻不收垃圾，疑惡性倒閉，還載至彰化傾倒；黃金屋回應中央社記者表示，暫時不能營運，非惡性倒閉，與客戶處理退款事宜中。

民眾黨台中市議員參選人林俊凱10月26日召開記者會揭露，台中市黃金屋環保科技公司疑惡性倒閉，向客戶預收數月、半年以上的垃圾清運費但不履約，事件曝光後，林俊凱辦公室收到更多被害者求助，包含社區大樓、診所、養護中心、公司行號，至少百單位受害。

民眾黨台中市黨部、彰化縣黨部今天進一步在彰化縣花壇鄉顯德宮旁召開記者會，林俊凱指出，黃金屋公司不僅惡性倒閉，還將上百家公司、大樓、診所、養護中心收來的垃圾，違法棄置在承租空地或廠房，包含彰化縣花壇鄉、線西鄉、鹿港鎮，業者隨意傾倒垃圾，現場瀰漫惡臭，連地主也受害，卻始終有辯解理由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目擊者陳姓男子說，年中開始發現空氣飄散酸臭味，想在廟前泡茶根本不可能，後來發現有人開貨車來偷倒垃圾，通報村長，村長請地主與警方處理並通報環保局，沒想到後來又來偷倒被警方逮獲；轄區警方指出，查獲現行犯1人、1車，全案依廢棄物清理法偵辦中。

台中市黨部主委郭達鴻、彰化縣黨部主委張雪如表示，除租廠房棄置垃圾，黃金屋公司還曾在郊區山地傾倒垃圾，類似問題不斷發生，強烈譴責惡質業者，不要把彰化當成垃圾場，呼籲檢警、環保局嚴辦，也請政府重視中、彰、投垃圾清運量長期不足問題。（編輯：黃世雅）1111111