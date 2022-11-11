潮州春節市集特1區逾18萬標出 僅往年最高價一半

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣「潮州春節市集」前兩年因疫情停辦，潮州鎮公所宣布2023年將復辦，且延長活動期間至6天，吸引許多攤商競標市集特區。（潮州鎮公所提供）中央社記者李卉婷傳真 111年11月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東「潮州春節市集」因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦2年，公所宣布明年復辦，今天舉行特區攤商競標，特1區開出18萬8888元，僅是以往最高價的一半。

潮州春節市集已有30年歷史，每每舉辦讓潮州鎮宛若不夜城，看準滿滿人潮，市集特區競標價也屢創新高，去年特1區開出新台幣38萬8888元、特2區則為25萬元紅盤，但因疫情停辦。所幸疫情趨緩，潮州鎮公所宣布明年恢復舉辦，將從除夕到初五，一連舉辦6天。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潮州鎮公所主祕王建元接受媒體聯訪指出，這次投標攤商比去年多，開標最高價是特1區18萬8888元，約是往年最高價的一半，但這是好事，公所非常樂觀其成這一次的開標結果

王建元表示，今年攤商普遍反映在疫情衝擊下，各地夜市的收益都不好，實在沒有能力再把標金拉高，希望這次活動可以順利成功，讓攤商在過年期間可賺到錢維持生活，也帶動周邊經濟復甦。（編輯：謝雅竹）1111111