桃竹竹苗一證通啟用 共享852萬冊藏書資源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）桃竹竹苗4縣市攜手推動公共圖書館「一證通」服務今天啟用，民眾透過網路申辦後，即可共享4縣市84座圖書館、逾852萬冊館藏及電子圖書資源。

「桃竹竹苗一證通」合作啟用記者會今天在苗栗縣政府第一辦公大樓舉行，苗栗縣長徐耀昌、新竹縣長楊文科、新竹市副市長李世珍、桃園市政府文化局長莊秀美代表4縣市首長，共同啟動一證通服務。

徐耀昌表示，苗栗縣今年3月與國立公共資訊圖書館合作加入「一證通整合平台」，讓一張借書證能通行於國立公共資訊圖書館、國立台灣圖書館及苗栗、彰化、南投、雲林、屏東、花蓮、台東、澎湖等8縣市公共圖書館；今天「桃竹竹苗一證通」啟用後，讓服務範圍再向北延伸擴大範圍。

徐耀昌指出，縣府8年來致力改善各鄉鎮市閱讀環境、推廣閱讀教育，期盼透過桃竹竹苗區域聯合治理「一加一再加一」產生綜合效果，一起打造桃竹竹苗成為台灣最優質、最幸福的共同生活圈。

新竹縣長楊文科表示，苗栗縣推動閱讀有成，每年辦理士子開中門活動表揚優秀學子是很好的典範，盼4縣市未來持續合作、深化一證通服務，整合更多更豐富的圖書資源，讓鄉親能多閱讀增廣見聞，增進思辨能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新竹市副市長李世珍、桃園市政府文化局長莊秀美也肯定桃竹竹苗一證通服務，不僅緊密串連共同生活圈,更提供便利且多元的藏書資源，讓民眾養成閱讀習慣、擴大視野。

苗栗縣政府教育處表示，民眾透過網路申辦啟動「桃竹竹苗一證通合作」後，僅需一證即可通行於桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣公共圖書館，不僅節省辦證的時間及簡化辦證作業流程，也減少民眾多卡負擔，系統整合4縣市境內84座圖書館、逾852萬冊的館藏及電子資源，擴大圖書資源，讓喜愛閱讀的民眾更具便利性。（編輯：李錫璋）1111114