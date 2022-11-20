高雄港路段速限15公里 港務公司：安全考量避免急煞

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（中央社記者洪學廣高雄20日電）網友近來熱議高雄鼓山區蓬萊路一張速限15公里照片。高雄港務分公司今天表示，因蓬萊路是進入商港區後唯一道路，考量車輛進來後短距離即須停車或左轉，安全起見才訂此速限。

有網友近來在臉書（Facebook）貼出一張高雄鼓山區蓬萊路，速限僅15公里的照片，並引起民眾熱議。對此，台灣港務股份有限公司高雄分公司今天發布新聞稿回應，為避免進入港區車輛不熟路況，才訂定15公里速限提醒駕駛人減速慢行，確保交通安全。

高雄港務分公司指出，鼓山區蓬萊路位於高雄港商港區域內，高雄港務分公司依據商港法第10條維護管理此路段，因蓬萊路為車輛進入蓬萊商港區唯一道路，路段距離高雄港4號管制站外一般通行路段僅約250公尺。

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高雄港務分公司考量車輛由一般通行道路左轉進入蓬萊路段後，短距離內即需於管制站停車或準備左轉進入停車場；為避免車輛不熟悉現場路段狀況，左轉進入蓬萊路後，可能因加速後煞車反應不及造成意外，所以訂定15公里速限，提醒駕駛人進入區域減速慢行，確保交通安全。

高雄港務分公司表示，蓬萊商港區原為國際船舶貨物運輸裝卸作業碼頭，大型運輸車輛及車機進出相當頻繁；自民國107年12月開放轉型為觀光遊憩使用後，讓遊客及市民親臨高雄港舊港區自由體驗港口風采，因路段遊客及行人眾多且活動頻繁，行車宜維持慢行，以共同維護交通及行人安全。（編輯：陳仁華）1111120