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迎接全運會射箭賽 台南新營田徑場看台升級

2022/11/22 14:14（11/22 14:21 更新）
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台南市承辦112年全國運動會，規畫為射箭比賽場地的新營田徑場看台頂棚及座位區升級22日竣工。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月22日
台南市承辦112年全國運動會，規畫為射箭比賽場地的新營田徑場看台頂棚及座位區升級22日竣工。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年11月22日
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市承辦民國112年全國運動會，規畫為射箭比賽場地的新營田徑場看台頂棚及座位區升級今天竣工，以全新面貌供附近民眾更多元化運動場域。

台南市長黃偉哲今天出席新營田徑場看台屋頂竣工落成典禮致詞表示，新營田徑場自民國78年啟用至今已33年，是縣市合併升格前台南縣最主要的大型運動賽會場地，歷史悠久也面臨該更新的時候。

黃偉哲指出，如今將看台頂棚及座位區加以優化，將來不管舉行各項賽事，或迎接明年的全國運動會，都將有嶄新面貌，此外，田徑場的跑道及其他相關設施也陸續更新中。

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黃偉哲表示，今日竣工落成的新營田徑場看台屋頂，由台南市政府向中央爭取前瞻計畫經費補助，在中央與地方合力投入新台幣3500萬元，以多彩繽紛樣貌重現在市民朋友面前，也為市民提供更優質、多元的運動場域。

台南市體育局長陳良乾表示，台南市承辦112年全國運動會，將有多項比賽安排在溪北（曾文溪以北）地區進行，包括射箭（新營田徑場）、壘球（新營壘球場）、排球（學甲國中）、沙灘排球（六甲運動公園）、女子足球（佳里蕭壠足球場）、網球（新營網球場）、自由車（17號濱海公路賽）等，相關場館整修持續進行中。（編輯：郭諭儒）1111122

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