台南強化基礎建設 完成逾1200公里農漁水路修繕

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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市政府近4年來強化農漁業基礎建設；台南市政府地政局統計，民國108年至111年投入新台幣34億5200萬元，完成修繕農漁水路逾1200公里，居全國之冠。

台南市政府地政局今天發布新聞稿指出，市府4年來完成修繕農路1004公里、水路134公里及漁路104公里；農漁水路的修繕，對台南溪北及偏鄉地區尤其重要，以提供優質耕作環境，增進農產品運輸效益及產值。

台南市長黃偉哲表示，農漁水路是農漁業基礎，方便運輸，讓優質農漁產品走出去；台南幅員遼闊，農漁水路廣大，更是國內重要糧倉，改善農漁水路將確保提供美食到餐桌之路順暢，讓台南穩坐美食之都的寶座。

黃偉哲說，改善農路就是改善農村的高速公路，讓農民從事生產或車輛行駛更便利，翻新農漁水路對農漁民而言是很重要的建設，台南市農漁水路翻修成果也高居全國第一。

地政局長陳淑美表示，市府今年推動500公頃早期農地重劃農水路改善工程，主要分布於下營區、西港區、鹽水區及後壁區，翻修53條農路及51條水路，預定明年9月完工。

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此外，市府明年也將在下營區、西港區、鹽水區持續推動497公頃早期農水路改善，先期規畫作業已啟動，預定明年6月前完成先期規劃及工程預算書，7月辦理工程發包及9月開工，113年完工。

地政局表示，市府全力實踐「建設溪北、照顧農民」的施政理念；112年度將籌編近10億元經費，其中4億5800萬元推動農地重劃區農水路改善工程，包括爭取中央補助早期農地重劃區農水路1億3100萬元、緊急農水路1億2700萬元及自籌編列預算2億元等；非農地重劃區改善經費近5億元。（編輯：郭諭儒）1111122