新北16處路口增設科技執法 12/1起取締交通違規

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新北市長侯友宜（中）29日主持道路交通安全督導會報後表示，要求各單位應持續運用科技執法，多向中央爭取設備經費，並加強宣導強化用路人觀念等，以降低發生交通事故，保障安全。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北16處路口12月1日起科技執法，取締違規重點為闖紅燈、違規停車、不停讓行人、未保持路口淨空、車輛行駛人行道、跨越雙白（黃）線、未兩段式左轉、未依標誌標線號誌行駛。

新北市府11月道路交通安全督導會報今天上午舉行，市警局表示，科技執法為當前道安強化重點工作項目，交通部與警政署都重視路口科技執法，並已在新北容易肇事路段及容易違規地點，建置多功能科技執法，取締8大違規行為。

市警局統計，10月起強化科技執法後，10月1日至11月15日為止，比起前期發生死亡交通事故減少10件，死亡減少10人。以新莊區壽山路區間測速為例，實施後幾乎不再發生嚴重交通事故。

交通大隊統計，板橋文化路與民生路口的科技執法設備為例，9月1日至11月15日為止，就有5462件違規，包括行駛人行道、違規停車、紅燈右轉、不停讓行人等居多，是違規熱點。

市警局說，更嚴重的還有中和區中正路與板南路口，10月25日至11月15日，車輛行駛人行道等違規有5466件，平均每天違規248件，相當嚴重。新莊區新泰路與中正路口平均每天違規218件跨越雙黃線、不禮讓行人等。

市警局說，部分路段的交通執法對員警安全有風險，且長期派員執法也耗費警力，導入科技執法可降低值勤風險、提升執法效率並且節省警力。

市警局說，由中央補助經費的科技執法16處路口設備已在10月20日驗收，將於12月1日開始啟用。地點包括板橋、中和、永和、五股、泰山、土城、三重、八里、新莊、蘆洲等區。

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另外，交通警察大隊統計，新北目前7處區間平均速率執法路段，實施至今違規及事故最高下降8成，防制成效良好。台2線85.8公里至87.5公里，龍洞隧道路段彎道密集，且為大型車行駛熱點路段，容易發生事故，預計12月15日實施區間測速範圍。

市長侯友宜聽取報告後表示，包括區間測速在內的科技執法，可有效降低交通事故率，保障安全，相關單位應多向中央爭取科技執法設備經費，並加強宣導強化用路人觀念，以降低發生交通事故。（編輯：方沛清）1111129