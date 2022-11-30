電動自行車納管 雲林監理站推「到點掛牌」服務

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微型電動二輪車30日起正式納管，因應新制上路，雲林監理站也推出到點服務，與雲林縣內業者合作提供實車查核、證件查核、領照發牌等服務，首站前進斗六市。（雲林監理站提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月30日

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（中央社記者姜宜菁嘉義市30日電）微型電動二輪車（電動自行車）即日起正式納管，比照汽機車須掛牌、投保強制責任險方得上路行駛。雲林監理站推「到點掛牌」服務，今天發出14張車牌。

因應新制上路，雲林監理站推出到點服務，與縣內業者合作提供實車查核、證件查核、領照發牌等服務，今天首站到斗六市，有車行人員前來領照。

雲林監理站長吳孟峰說，使用中或新購車輛申領牌照需備妥車主身分證明文件（國民身分證、僑民居留證等）正本、印章、出廠證明、統一發票（遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上強制汽車責任保險資料等，及規費新台幣450元。

另外，外籍移工需檢附雇主同意書（使用中車輛免附）並到各公路監理機關辦理微電車實車查核，經查驗合格後會核發牌照；14歲以上、未滿18歲者需附監護人同意書。

吳孟峰表示，已使用中的微型電動二輪車，車主至明年12月31日期間內完成申請掛牌，可免收450元牌照及行照規費，等同掛牌免費，符合規定的車輛請儘早完成申領手續。

至今天下午4時，雲林監理站到點服務共辦好13台，現場另有5台因資料不齊，驗完車但未掛牌，另有1名車主自行到雲林監理站內完成領牌。

根據公路總局統計，今年1至8月電動自行車事故約有5800件，比去年同期約4900件多，造成33人死亡。今年立法院修正通過「道路交通管理處罰條例」，行政院核定自11月30日起實施。（編輯：郭諭儒）1111130