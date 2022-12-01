強化災難急救 高市衛生局攜手各界那瑪夏開課

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高雄市衛生局、高醫、壯闊台灣與天河基金會等單位，在那瑪夏區舉辦2場「災難因應、止血、CPR、AED急救訓練課程」，活動中由高醫外傷科醫師講解示範外傷止血包紮操作。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月1日

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄市衛生局、高醫、壯闊台灣與天河基金會等單位合作，在那瑪夏區舉辦2場災難因應、急救訓練課程，增強在地災難創傷應變能力，也讓曾經歷風災的部落安心。

高雄市政府衛生局今天發布新聞稿表示，活動辦理的動機源自衛生所前護理長李秀花在原鄉部落永續發展計劃的學童陪伴行前課程中，曾經提到「部落老人家常問颱風何時到，因為颱風季，才會撤離，許久沒撤離，擔心忘了怎麼撤離」，因此聚攏各界力量，齊赴那瑪夏區舉辦災難因應培訓課程。

高雄市衛生局長黃志中2009年莫拉克風災時擔任高雄縣衛生局長，他回憶當年風災時，橋斷、路斷、救難直升機就在國小操場起降，如今選在曾經的重創區舉辦災難因應、止血、急救等到院前應變處置培訓課程，除增強在地災難創傷因應能力外，在心理層次更是讓部落安心的積極療癒行動。

課程昨天在那瑪夏區達卡努瓦里大光教會、瑪雅里那瑪夏國中舉辦，由高雄市政府衛生局、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、壯闊台灣聯盟與天河基金會等單位合作，吸引約90名那瑪夏在地青壯參與，牧師周志雄帶領以布農語禱告揭幕。

那瑪夏國中校長楊振明動員全校師生參與，高醫大學社會責任在地實踐計畫執行教師陳南潔則陪同20名醫學生協助活動，落實醫學人文教育與偏鄉的災難因應課程。

衛生局表示，活動可謂官、學、醫學中心、非營利組織與偏鄉在地協力合作典範，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農提前到那瑪夏進行課程準備並全程參與、天河基金會贊助捐贈止血箱、高醫外傷科與急診也專程調度人力參與，期待這樣的協力模式成為典範。（編輯：唐聲揚）1111201