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北市YouBike1.0畢業 與紀念意象合照可抽好禮

2022/12/1 11:53（12/1 14:16 更新）
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台北市YouBike1.0系統（右）將在3日停止營運，堪用自行車將辦理移撥及轉贈作業；未來以2.0系統（左）為主。中央社記者張新偉攝 111年12月1日
台北市YouBike1.0系統（右）將在3日停止營運，堪用自行車將辦理移撥及轉贈作業；未來以2.0系統（左）為主。中央社記者張新偉攝 111年12月1日
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（中央社記者陳怡璇台北1日電）北市YouBike1.0將於3日停止營運，捷運市政府站3號出口設置紀念意象，並保留1組1.0車柱及自動服務機，讓民眾回顧大事紀，與紀念意象合照並上傳留言還可抽獎。

北市交通局表示，為紀念YouBike為台北市帶來便利性，特別於YouBike第1站「捷運市政府站（3號出口）」設置紀念意象，捷運市政府站也會保留1組YouBike1.0系統車柱及自動服務機（Kiosk），並顯示YouBike系統建置和營運歷年相關大事紀。

微笑單車公司並於FB「YouBike大台北粉絲團」舉行抽獎活動，民眾於111年12月2日至112年1月2日期間，與紀念意象合照上傳、留言「想對台北YouBike 1.0說的話（畢業感言）」並標記1名朋友，即可有機會獲得內含新台幣500元儲值金的YouBike 1.0悠遊卡和其他限量好禮。

而YouBike1.0系統停止營運後，堪用自行車將辦理移撥及轉贈作業，1106輛YouBike1.0自行車將提供給北市府政府相關機關，作為鄰里巡守及學校自行車騎乘安全教育使用；另將捐贈1300輛給原鄉繼續使用。（編輯：張銘坤）1111201

台北市YouBike1.0將於3日停止營運，捷運市政府站3號出口設置紀念意象，並保留1組1.0車柱及自動服務機，讓民眾回顧大事紀，與紀念意象合照並上傳留言還可抽獎。圖為台北市交通局長陳學台（左起）、微笑單車董事長劉麗珠、總經理何友仁與紀念意象合影。中央社記者張新偉攝 111年12月1日
台北市YouBike1.0將於3日停止營運，捷運市政府站3號出口設置紀念意象，並保留1組1.0車柱及自動服務機，讓民眾回顧大事紀，與紀念意象合照並上傳留言還可抽獎。圖為台北市交通局長陳學台（左起）、微笑單車董事長劉麗珠、總經理何友仁與紀念意象合影。中央社記者張新偉攝 111年12月1日
台北市YouBike1.0華麗轉身引退記者會1日在YouBike捷運市政府站舉行，台北市長柯文哲（右5）代表將YouBike1.0車輛捐贈給出席與會的原鄉代表。中央社記者張新偉攝 111年12月1日
台北市YouBike1.0華麗轉身引退記者會1日在YouBike捷運市政府站舉行，台北市長柯文哲（右5）代表將YouBike1.0車輛捐贈給出席與會的原鄉代表。中央社記者張新偉攝 111年12月1日
#YouBike1.0
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