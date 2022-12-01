配合南鐵地下化 東門陸橋27日起封閉近8個月

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交通部鐵道局南部工程處1日指出，配合台南鐵路地下化工程，東區東門陸橋及機車地下道將自27日起封閉，直到2023年8月18日，汽機車通行必須改道，已加掛紅布條等提前提醒用路人。（交通部鐵道局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）配合台南鐵路地下化施工，北區沿線開元陸橋預定15日拆除，交通部鐵道局今天宣布，東區東門陸橋27日起封閉近8個月。

鐵道局南部工程處今天發布新聞稿指出，配合台南鐵路地下化工程，東區東門陸橋及機車地下道27日起封閉，直到明年8月18日，汽機車通行必須改道。

東區東門陸橋是東門圓環5條幹道之一，往東直達東門城圓環，人車熙攘；南工處人員告訴中央社記者，東門陸橋是當地交通要道，封閉後勢必造成周遭車潮暴增，交通將更壅塞。

不過，當南鐵地下化工程完工後，東門陸橋也將拆除，屆時將可讓台南中西區和東區交通銜接更順暢。

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台南鐵路地下化工程橫跨仁德區、東區及北區等3個行政區，沿線共有9處平交道，分別是仁德區大林路平交道、後勤司令部平交道、龍寶路平交道、東區生產路平交道、榮譽街平交道、大同路141巷平交道、青年路平交道、北區東豐路平交道、實踐街平交道，預定火車下地後，2024年一併拆除。

南鐵地下化工程沿線還有陸橋和地下道，包括東區東門陸橋、北區開元陸橋、東區大同地下道、中華陸橋、府連地下道、四維地下道、小東地下道等，一旦拆除或填平後，將可縫合台南舊市區版圖。（編輯：張芷瑄）1111201