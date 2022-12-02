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鍾東錦當選苗栗縣長 徐耀昌贈匾勉加油、幹滿2屆

2022/12/2 13:17（12/2 13:46 更新）
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苗栗縣議長鍾東錦（中）轉戰苗栗縣長順利當選，縣長徐耀昌（左）2日由縣府民政處長彭基山（右）陪同，前往苗栗縣議會致贈「名孚眾望」牌匾祝賀。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月2日
苗栗縣議長鍾東錦（中）轉戰苗栗縣長順利當選，縣長徐耀昌（左）2日由縣府民政處長彭基山（右）陪同，前往苗栗縣議會致贈「名孚眾望」牌匾祝賀。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年12月2日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）苗栗縣議長鍾東錦轉戰苗栗縣長順利當選，縣長徐耀昌今天到議會致贈「名孚眾望」牌匾祝賀，並期勉他好好加油「幹滿2屆」；鍾東錦表示，必定鞠躬盡瘁為縣政打拚。

徐耀昌今天由縣府民政處長彭基山陪同，前往苗栗縣議會贈匾祝賀鍾東錦。徐耀昌受訪時表示，鍾東錦歷任議員、副議長、議長，以過去多年為民服務經驗加上18鄉鎮走透透，深入基層的精神與態度，對於執政定能駕輕就熟，把苗栗帶向繁榮富強。

徐耀昌也期勉鍾東錦「好好加油、幹滿2屆」。他說，地方首長只做1屆、4年任期，很多施政都只能進行一半，如果做2屆就能功德圓滿，期待祝福鍾東錦未來政通人和、事事順心。

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鍾東錦表示，競選期間所開支票務必一一兌現，尤其是社福支票，一定要盡快做到好，包括選前承諾捐出選舉補助款、捐出縣長薪資一定做到，才能對鄉親交代，這是從政最基本原則；至於重大建設則將跟隨徐耀昌的腳步，同時相信不管中央誰執政，答應給苗栗縣的建設，一定會實現。

鍾東錦說，家中已有第19屆議長賀匾，加上第19屆縣長匾額，對他來說就是最大的肯定與支持鼓勵，必定鞠躬盡瘁為縣政打拚，並且傳承徐耀昌的勤奮精神，並與苗栗2名立委、徐耀昌一起努力，讓苗栗更進步繁榮，縣民更幸福快樂。（編輯：李錫璋）1111202

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