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中選會致送當選證書 翁章梁：全力實現農工大縣

2022/12/6 17:32（12/6 17:46 更新）
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中央選舉委員會委員蒙志成（左）6日致送「嘉義縣第19屆縣長當選證書」給順利連任的縣長翁章梁（右），翁章梁接下證書時，特別感謝嘉義鄉親願意再給他4年服務機會。中央社記者蔡智明攝 111年12月6日
中央選舉委員會委員蒙志成（左）6日致送「嘉義縣第19屆縣長當選證書」給順利連任的縣長翁章梁（右），翁章梁接下證書時，特別感謝嘉義鄉親願意再給他4年服務機會。中央社記者蔡智明攝 111年12月6日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）中選會委員蒙志成今天致送「嘉義縣第19屆縣長當選證書」給連任成功的縣長翁章梁。翁章梁表示，嘉義各重大建設已逐一進行，未來4年全力以赴，讓農工大縣徹底實現。

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嘉義縣府今天舉行中選會致送當選證書儀式，翁章梁接下證書時，特別感謝鄉親願意再給他4年服務的機會。翁章梁致詞說，接下來4年是衝刺時間，繼續朝嘉義縣轉型成農工大縣方向努力。

翁章梁指出，嘉義縣不再只著重農業，水上南靖、中埔公館產業園區、故宮南院二館已動土，嘉義科學園區將在明年4月動土，民雄航太園區正在設計規劃中，馬稠後產業園區、布袋水產加值園區土地完售，再加上民雄社會住宅動土、茶改場總場南遷等，嘉義縣正往好的方向走。（編輯：郭諭儒）1111206

#翁章梁
#中選會
#嘉義縣
翁章梁
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