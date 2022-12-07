民進黨中市議會黨團改選 何文海接任下屆總召

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民進黨台中市議會黨團進行112年度總召改選，親正國會何文海以12票當選新任總召。圖為何文海5月在台中市議會質詢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）下屆台中市議會議員將在12月25日就職，民進黨台中市議會黨團進行112年度總召改選，新潮流謝志忠、親正國會何文海參選，何文海以12票當選新任總召。

台中市議會共有65席市議員，民進黨此次選舉奪下24席，其中，新系10席、正國會8席、英系6席；黨團上週宣布受理下屆總召改選參選登記，謝志忠、何文海登記參選，上午進行內部協商。

協商時，謝志忠提議，下屆4年任期，由3個派系輪流，每個派系擔任1年總召，議會6個委員會、法規委員會的召委，由3個派系分配，若獲得其他派系同意，新系就接受正國會與英系共推的市議員曾朝榮、陳淑華搭配參選正、副議長。

正國會、英系認為，黨團改選尊重議員個人意志，往昔每年改選的方式較為適宜；協商破裂後，新系棄投總召，15人出席改選，13人參與投票，何文海以12票當選下屆總召。

何文海致詞表示，民進黨團中自己是最資深的議員，市府年度預算高達新台幣2000多億，相較前朝林佳龍時期增加許多，但許多建設無法推動、進度落後，會強力監督。

現任總召江肇國指出，民進黨團絕對不會因為席次減少而戰力有所折損，新任總召何文海必定會秉持過去監督的精神，對盧市府做出最大制衡。（編輯：陳仁華）1111207