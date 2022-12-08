機車完成排氣檢驗可抽獎 中市獎勵措施盼降空污

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台中市政府即日起至31日舉辦「機車定檢大挑戰」抽獎活動，設籍中市的機車只要車主完成今年度的排氣定檢並完成指定任務，就能參加活動。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月8日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市政府即日起至31日舉辦「機車定檢大挑戰」抽獎活動，設籍中市的機車只要車主完成今年度的排氣定檢並完成指定任務，就能參加活動，希望透過鼓勵措施與科技執法，降低空污來源。

台中市政府環保局今天發布新聞稿表示，機車排放廢氣是都會區域主要空氣污染來源之一，機車車主應養成定期檢驗、落實車輛保養才能確保排放污染符合標準。近年環保局透過科技執法加強管制未定檢機車，並透過民眾配合，促使台中市民國110年機車定檢率達82.7%。

台中市環保局鼓勵市民於期限內完成今年度機車排氣定期檢驗，舉辦「機車定檢大挑戰」抽獎活動，參加民眾資格須機車車籍登記於台中市，並完成111年機車排氣定檢，且註冊成為「2022台中購物節」網路會員，並登錄參加今年度購物節活動。

環保局指出，參加民眾可前往臉書粉絲團「台中好環保」成為會員，於抽獎活動訊息貼文頁面，留言、按讚及分享，透過貼文連結前往Google表單填寫個人資料送出，即可獲得抽獎資格。

環保局提醒，出廠滿5年以上機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站完成年度定檢。若機車逾期未定檢，將依「空氣污染防制法」裁處新台幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處3000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。（編輯：黃世雅）1111208