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席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
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大甲8旬嬤斷炊 民代攜手廣明宮慈善會相助

2022/12/9 16:34（12/9 16:46 更新）
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台中市大甲區高齡88歲的王姓阿嬤經濟狀況不佳、多日未進食，台中市議員施志昌（右）和廣明宮廣澤尊王慈善會9日前往發放救助金，希望能幫助阿嬤度過難關。中央社記者趙麗妍攝 111年12月9日
台中市大甲區高齡88歲的王姓阿嬤經濟狀況不佳、多日未進食，台中市議員施志昌（右）和廣明宮廣澤尊王慈善會9日前往發放救助金，希望能幫助阿嬤度過難關。中央社記者趙麗妍攝 111年12月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市大甲區高齡88歲的王姓阿嬤健康不佳、輕微失智，友人發現阿嬤多日未進食，台中市議員施志昌和廣明宮廣澤尊王慈善會，今天前往發救助金，幫助阿嬤度過難關。

民進黨台中市議員施志昌今天發布新聞稿指出，家住大甲區順天里的王姓阿嬤，雖有3名子女，但2名兒子已經過世，而女兒患有中度智能障礙，現受機構照顧。

而阿嬤友人張先生發現，阿嬤因經濟狀況不佳，多天未進食，除幫忙採買食物，也通報施志昌與廣明宮廣澤尊王慈善會，後續會再請社會局協助。

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廣明宮廣澤尊王慈善會表示，發起小額募款，在數10名善心人士捐助下，募得新台幣7萬500元，希望能幫助阿嬤暫渡難關。

施志昌表示，近年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，原有的社會救助體系外，從中央到地方也啟動多項政策，幫助邊緣戶，不管是民眾主動申請或是鄰里長、民代等的通報資料，台中市政府應藉此資料完善社會安全網，讓需要幫助的人，都能得到政府的協助。（編輯：郭諭儒）1111209

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