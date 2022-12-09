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蔣萬安、高虹安搶人？地政局長張治祥：評估中

2022/12/9 19:36（12/9 19:46 更新）
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北9日電）台北市地政局長張治祥今天表示，有與台北市長當選人蔣萬安團隊和新竹市長當選人高虹安團隊接觸，至於是否留任北市，還在評估中，目前無法對外多說什麼。

蔣萬安小內閣人事受矚目，雖預定下週才公布，但最近已風聲不斷，今天地政局長張治祥傳出要留任，又被現任市長柯文哲引薦至新竹市長當選人高虹安團隊，現在左右兩難。

張治祥接受媒體電話訪問時表示，跟蔣萬安及高虹安團隊都有接觸，仍在評估中，目前無法對外多說什麼，至於社子島部分，負責相關業務的北市公務員會持續協助推進，希望未來不管誰擔任局長，仍會全力以赴往前推進。

張治祥因原本具有公務員資格，接任台北市地政局長後成為政務官，但因還未到屆齡退休，經北市府評估考量，10月間調回為事務官的參事及代理局長，其他相關人員，市府也會以此方式處理。

另外，環保局長劉銘龍也有留任傳聞。蔣萬安競選團隊發言人鄭世維表示，人選都在徵詢當中，一切朝順利方向進行，確定後會對外界統一說明。（編輯：方沛清）1111209

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