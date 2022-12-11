疫情下又逢地震 花蓮家扶募愛心招待南區受助家庭

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花蓮家扶中心於疫情後重啟聚會，「玉里/與你」歲末活動11日在玉里高中舉行，聚集120戶家庭、400名孩子與家長同歡。（花蓮家扶中心提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月11日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮家扶中心於疫情後重啟聚會，「玉里/與你」活動今天在玉里高中舉行，聚集120戶家庭、400名孩子與家長同歡，透過歲末活動的愛心募集，招待花蓮南區鄉鎮受助家庭。

花蓮家扶中心今天發布訊息表示，突破地狹人廣、產業及資源分布不均等困境，36年前在玉里鎮成立南區服務據點，使服務版圖更加完備，更及時地回應偏遠地區孩子與家庭的需求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起伏，以及918地震的雙面夾攻下，花蓮南區原本生活就相對辛苦的孩子被迫居家學習，家長則面臨停工造成收入減少，使得生活變得更加困頓，家扶社工們秉持著「哪裡有需要，家扶就在哪裡」的理念，堅守第一線補足孩子與家庭的需求，支撐度過非常時期。

就讀國三的阿霖雙親離異，由年邁的姨婆照顧，在姨婆耐心教導下，學校成績漸有起色，並利用課餘時間學習跆拳道才藝；918地震時，阿霖家中廚房受損，震後連續下雨讓廚房不堪使用，必須整修，更因此讓家庭經濟更為吃緊。花蓮家扶中心立即提供生活輔導關懷，以及居家生活改善、獎助學金等支持，陪伴家庭度過難關。

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中心主任施政延表示，玉里區服務處每年透過歲末活動的募集，希望招待南區鄉鎮的335戶家庭、670名孩子；這一次要特別感謝13個聯合主辦單位、46個協辦單位一起共襄盛舉。

歲末活動重頭戲，發放每戶家庭一份暖心圍爐火鍋套餐和生活物資，正隆公司暨鄭火田慈善基金會贊助200串家用衛生紙，無極桃源聖殿贊助120份生活物資，玉里鎮愛心髮廊義剪，花蓮麥當勞公司提供400份麥當勞套餐等，另外一家汽車公司提供獎助學金表揚10名優秀的家扶孩子。（編輯：陳仁華）1111211