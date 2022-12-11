更多編輯台推薦新聞：
阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄
運動

阿根廷晉級世足4強 教練斯卡洛尼與梅西相知相惜共創紀錄

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍
科技

宇宙最高能 伽瑪射線爆比科學家預期劇烈3.5倍

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏
科技

ChatGPT聊天對答媲美真人 產出論文連防抄襲軟體都無法抓漏

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

疫情下又逢地震 花蓮家扶募愛心招待南區受助家庭

2022/12/11 15:55（12/11 16:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮家扶中心於疫情後重啟聚會，「玉里/與你」歲末活動11日在玉里高中舉行，聚集120戶家庭、400名孩子與家長同歡。（花蓮家扶中心提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月11日
花蓮家扶中心於疫情後重啟聚會，「玉里/與你」歲末活動11日在玉里高中舉行，聚集120戶家庭、400名孩子與家長同歡。（花蓮家扶中心提供）中央社記者李先鳳傳真 111年12月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮家扶中心於疫情後重啟聚會，「玉里/與你」活動今天在玉里高中舉行，聚集120戶家庭、400名孩子與家長同歡，透過歲末活動的愛心募集，招待花蓮南區鄉鎮受助家庭。

花蓮家扶中心今天發布訊息表示，突破地狹人廣、產業及資源分布不均等困境，36年前在玉里鎮成立南區服務據點，使服務版圖更加完備，更及時地回應偏遠地區孩子與家庭的需求。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起伏，以及918地震的雙面夾攻下，花蓮南區原本生活就相對辛苦的孩子被迫居家學習，家長則面臨停工造成收入減少，使得生活變得更加困頓，家扶社工們秉持著「哪裡有需要，家扶就在哪裡」的理念，堅守第一線補足孩子與家庭的需求，支撐度過非常時期。

就讀國三的阿霖雙親離異，由年邁的姨婆照顧，在姨婆耐心教導下，學校成績漸有起色，並利用課餘時間學習跆拳道才藝；918地震時，阿霖家中廚房受損，震後連續下雨讓廚房不堪使用，必須整修，更因此讓家庭經濟更為吃緊。花蓮家扶中心立即提供生活輔導關懷，以及居家生活改善、獎助學金等支持，陪伴家庭度過難關。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中心主任施政延表示，玉里區服務處每年透過歲末活動的募集，希望招待南區鄉鎮的335戶家庭、670名孩子；這一次要特別感謝13個聯合主辦單位、46個協辦單位一起共襄盛舉。

歲末活動重頭戲，發放每戶家庭一份暖心圍爐火鍋套餐和生活物資，正隆公司暨鄭火田慈善基金會贊助200串家用衛生紙，無極桃源聖殿贊助120份生活物資，玉里鎮愛心髮廊義剪，花蓮麥當勞公司提供400份麥當勞套餐等，另外一家汽車公司提供獎助學金表揚10名優秀的家扶孩子。（編輯：陳仁華）1111211

#阿霖
#花蓮家扶中心
#施政延
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族