巨星耶誕演唱會 侯友宜扮萌嘟嘴相約「明年再來」

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（中央社記者王鴻國新北11日電）「新北歡樂耶誕城巨星耶誕演唱會」今天熱鬧開唱，吸引大批民眾參與；市長侯友宜晚間到場點燈並與五堅情一起扮萌嘟嘴，現場笑聲不斷，侯友宜還和大家相約「明年再來」。

巨星耶誕演唱會由藝人黃子佼與林莎、大文、李易搭檔主持，現場吸引數萬人參與，擠滿市民廣場，演唱會由超人氣潮流男團Ozone開場，這也是他們出道後首次登上「巨星耶誕演唱會」舞台。

隨後，李東軒及「鐵肺歌后」戴愛玲等人都帶來拿手歌曲，演員周孝安、鄒承恩、楊晴、臧芮軒和劉育仁也上台介紹新戲，五堅情W0LF（S）也分別帶來多首個人、組合演唱歌曲，讓歌迷大呼過癮。

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侯友宜到場主持點燈儀式時，還特地在主持人安排下與五堅情的歌手們扮萌，擺出時下流行3個拍照姿勢，分別是歪頭、托腮捧臉及嘟嘴等動作，引來現場笑聲不斷。

侯友宜表示，今天天氣很冷，但是大家熱情不減，他希望明年能繼續把耶誕巨星演唱會辦得更好，讓歡樂耶誕城越辦越美，迄今已有580萬人次參與，他也和大家相年還要再來哦，希望明年繼續努力，讓新北愈來愈幸福、愈來愈好。（編輯：陳仁華）1111211