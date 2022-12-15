高雄壽山動物園試營運 例假日實施交通管制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄壽山動物園明天將重新開園試營運，高雄市交通局今天表示，試營運期間，周邊道路例假日將實施交通管制，遊客可多利用大眾運輸工具或假日接駁車前往。

壽山動物園16日起試營運，採取預購門票制，平日限額2000張、假日3000張，民眾可至線上預約訂票系統註冊、預約，也可到7-11 ibon或kkday購票。昨天首日開放售票，湧入大批民眾預約，導致官網一度當機，傍晚後恢復正常。

高雄市交通局今天新聞稿表示，動物園試營運期間，例假日周邊道路將實施道路管制，每天上午8時至下午6時，壽山興隆路（鼓山二路起）接萬壽路至興國路口實施南向單行管制，往壽山動物園、元亨寺車輛，需由鼓山二路、興隆路進入。

此外，因動物園停車空間有限，動物園停車場滿場時，興隆路將同步實施「禁止汽車進入」管制，籲遊客配合現場員警指揮通行。至於平日，則會視交通狀況實施交通管制。

交通局表示，遊客可利用大眾運輸前往動物園，先將車輛停放至捷運、輕軌周邊停車場停放車輛，再轉乘捷運至橘線鹽埕埔站或輕軌文武聖殿站下車，轉搭「56號公車」至動物園，56路公車例假日加密班距至每10分鐘一班車。

觀光局表示，試營運期間例假日，每天上午9時至下午4時，闢駛「美術館線、中央公園線」2條免費動物園接駁車，遊客可搭乘台鐵至美術館站，或搭乘捷運至紅線中央公園站，轉乘免費接駁車前往動物園。

此外，包含漢神巨蛋、大遠百、夢時代、義享天地等百貨公司，也將加碼提供百貨公司至動物園的點對點接駁服務。（編輯：黃世雅）1111215