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台中公益耶誕活動18日登場 傳遞後疫情時代溫暖

2022/12/16 18:15（12/16 19:21 更新）
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2022台中公益耶誕活動18日到21日在台中市政府前舉辦，將設6座彩繪玻璃般耶誕樹，打造活潑溫馨場景。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月16日
2022台中公益耶誕活動18日到21日在台中市政府前舉辦，將設6座彩繪玻璃般耶誕樹，打造活潑溫馨場景。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年12月16日
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（中央社記者蘇木春台中16日電）2022台中公益耶誕活動18日到21日將在台中市政府前舉辦，透過6座彩繪耶誕樹祈福平安，24日晚間將集結超過千名耶誕老人齊唱平安夜，希望傳遞後疫情時代溫暖。

台中市政府民政局今天發布新聞稿表示，公益耶誕活動主題「家庭、溝通、傳遞愛」，活動期間在市府前廣場設有園遊會，安排60個攤位，包括親子手作體驗，也集結台中29區特色耶誕祝福站，並邀弘光科技大學醫療器材發展與應用系副教授鮑建國率領的學生團隊，現場免費為65歲以上銀髮族檢測體適能。

另外，18日下午由耶誕熱音大賽開場，當晚邀表演團隊「众擊坊」為耶誕樹點燈，現場設計6座彩繪玻璃般耶誕樹，打造活潑溫馨場景。

24日下午主辦單位在中市府後廣場（新市政公園）辦兒童青少年街舞大賽，當晚由東海靈糧堂詩班帶民眾齊唱平安夜，活動詳情可上社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁「台中好聖誕」查詢。（編輯：李明宗）1111216

#鮑建國
#众擊坊
#台中市政府
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