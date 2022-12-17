台北馬拉松12/18登場 市府路等路段管制交通

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（中央社記者劉建邦台北17日電）2022台北馬拉松將登場，台北市交通大隊規劃仁愛路等路段進行交通管制，市府路從今晚10時起管制，其餘路段從18日上午5時起交通管制，活動期間賽道禁人車通行或穿越路口。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，台北市政府將於18日上午5時至下午1時舉辦2022台北馬拉松賽事，活動在上午6時30分起，從市民廣場陸續起跑。

2022台北馬拉松賽事沿線經市府路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東大道、麥帥二橋、麥帥一橋、塔悠路、南京東路4、5段等市區道路，及南湖左岸河濱公園、成美左岸河濱公園、迎風河濱公園及觀山河濱公園自行車道。

警方為維護交通秩序與活動安全，針對活動行經路段實施交通管制，賽道禁止人、車（含自行車）通行或穿越路口。

警方表示，市府路（松高路－松壽路）從今天晚間10時起開始管制，松壽路、松智路、松高路從18日凌晨0時起開始管制，其餘路段從上午5時起陸續管制。

警方指出，活動舉辦期間，管制道路範圍內的公車候車處暫停服務，要查詢公車改道路線，可至台北市公共運輸處網站，呼籲活動期間用路人可避開交通管制路段。

警方表示，為維護活動期間的道路交通安全與順暢，及減少用路人因交通管制造成不便，相關管制措施可至台北市警局官方網頁、台北波麗士及交通警察大隊臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。（編輯：李錫璋）1111217