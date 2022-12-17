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新北市民廣場化身德國耶誕村 熱紅酒糕點暖心胃

2022/12/17 21:43（12/17 22:42 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北17日電）德國經濟辦事處舉辦的「德國耶誕市集」今天在新北市民廣場揭幕，現場氣溫雖只有攝氏12度，但仍擠滿民眾，不少民眾品嚐到德國耶誕傳統糕點「史多倫」及熱紅酒，直呼過癮。

新北市政府指出，市民廣場歡樂耶誕城今晚充滿濃濃的德國耶誕節氣氛，大型看板上的溫度計顯示攝氏12度，還下著毛毛細雨，寒冬中大家穿著厚重保暖衣服、撐傘逛耶誕市集。

德國人過耶誕節，新北市政府表示，不可缺少的傳統糕點「史多倫」及熱紅酒，或德國香腸、德國啤酒也在現場飄香，有民眾說像出國逛耶誕市集。

新北市副市長謝政達在開幕時指出，今年首次與德國經濟辦事處聯手辦「德國耶誕市集」，現場邀德國人帶著家鄉美食、飲品及各種商品，分享原汁原味的耶誕文化傳統，創造更多美好互動回憶。

德國經濟辦事處長林百科（Axel Limberg）在開幕後，邀謝政達一同逛市集，品嚐各式超道地德式佳餚，並參觀裝飾品、廚房用品、織品及玩具小物等產品。

另外，台東縣政府今年也共襄盛舉，台東縣副縣長王志輝也在場推廣鳳梨釋迦與台東在地農產品。

「德國耶誕市集」今天起一連舉辦2天，活動從上午11時至晚間10時止，有超過50家德國攤販共襄盛舉。（編輯：戴光育）1111217

#德國
#謝政達
#德國耶誕市集
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