高雄自強一路建案路塌7戶成危樓 4戶和解重建

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）高雄市前金區自強一路新建工地日前因開挖作業，造成路面塌陷且周邊7棟民宅成危樓。高雄市政府協助災損戶求償，目前已有4戶同意簽署和解書，將原址重建，預計2年完工。

前金區自強一路新建大樓建築工地，8月14日因開挖作業造成路面塌陷，致使周邊7戶民宅受損，被判定危樓須拆除。高雄市政府當日緊急安置20名住戶，並在取得災損戶全數同意後，於9月8日將受損建築拆除完畢。

工務局今天新聞稿表示，自工地災變發生，會同法制局邀集起、承、監造人召開多次工地協調會議，協調和解重建事宜，目前受損戶中已有4戶簽署和解書。

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工務局建築管理處指出，已達成和解住戶，建商除同意原址重建，預計興建期程約2年完成；另未能達成和解住戶，因住戶和解條件，雙方協商條件落差大，需另行安排時間、調解委員會討論，由雙方律師持續溝通和解事宜。

建管處表示，目前未達成和解條件住戶，因雙方對於和解時間、內容及條件等尚無共識，繼續督促起、承、監造人協調處理受損戶提出要求，以達成共識和解條件，並持續監控建築工地周邊監測。（編輯：孫承武）1111219