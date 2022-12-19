向盧秀燕請辭 「大學姐」林筱淇：沒有不散筵席

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）有「大學姐」稱號的台中市影視發展基金會執行長林筱淇今天發文指出，已向台中市長盧秀燕請辭，「人生沒有不散的筵席」；未來方向，目前還沒有規劃。

盧秀燕市長連任成功後，對於台中市府新團隊名單，截至目前還未公布。盧秀燕面對媒體詢問時，她說有極少數局處首長因個人因素而有異動，將在調整後再對外公布。

林筱淇今天自行在臉書（Facebook）發文表示，她已向盧秀燕請辭。

林筱淇原服務於台北市政府，被稱為「大學姐」，盧秀燕4年前當選台中市長，林筱淇被挖角到台中市政府擔任觀光旅遊局長，而後又轉任有給職市政顧問兼任台中市影視發展基金會執行長。

林筱淇在貼文中指出，非常感謝盧秀燕給予她寶貴機會，讓她能到台中市政府為市民服務，這4年來她努力做好工作，希望能對第二故鄉台中市有所貢獻，也藉此回報盧秀燕的提攜恩情。

「人生沒有不散的筵席」林筱淇說，即將離開服務4年的台中市政府，她會永遠珍惜曾一起共事的緣分，也很高興心願得償，得以見證盧秀燕高票連任，衷心祝福盧秀燕及台中市府團隊未來4年施政順利。

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對於未來職場方向，林筱淇表示，目前還沒有規劃，可以確信的是，這只是人生旅程中的逗號之一，她會整裝再出發，航向未知的全新旅程。

盧秀燕截至目前還未公布台中市府新團隊名單，台中市府對此指出，盧秀燕順利連任，且隨即獲得媒體幸福城市評鑑施政滿意度六都第1，顯示市長任內表現普遍受到肯定，部分局處首長因生涯規劃因素或有調整，待籌組完畢後便會向市民進行整體宣布。（編輯：戴光育）1111219