法國人騎車闖阿里山迷途 幸遇員警指引安全返回

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嘉義警方日前在阿里山區發現一名法國籍男子（左）單獨騎機車上山遊玩卻迷路，巡邏員警用英文與他溝通並印製地圖指引他安全下山，法籍男子對警方熱心服務深表感激。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月22日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）嘉縣警方日前在阿里山區發現一名法國籍男士獨自騎機車迷路，巡邏員警用英文與他溝通並印製地圖指引他安全下山；警方強調，山區暗藏危險，一個人隨意騎車上山，易生意外。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，瑞里派出所員警蕭楷融15日下午4時30分巡邏時，在166縣道遇到一名站在路邊的男機車騎士，上前盤問發現他是外國人。

瑞里派出所長江良益告訴中央社記者，蕭楷融用英文與外國人溝通，瞭解他是法國人，名字是HAMZA CHAHI，目前住台中，到嘉義遊玩，在嘉義市火車站附近租了一台機車就往阿里山區騎，要欣賞沿途風景，卻因下午下雨又起霧，就迷失了方向，更糟的是，他晚上還須趕回台中。

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江良益說，員警將他帶回派出所，迅速講解返回嘉義火車站的路線，並印製地圖供參考，擔心他騎乘返回嘉義車站的路程上再度迷路，寫中文紙條給他，內容為「欲前往嘉義火車站，再轉車前往台中車站」，方便他路上問路。

竹崎分局表示，法國人已順利回到台中，對警方熱心服務深表感激；不過，山區暗藏危險，毫無計畫就騎上山易發生意外，呼籲外籍民眾，不要一個人獨自上山，最好與本國人結伴同行，並搭乘公共運輸工具。（編輯：陳仁華）1111222