阿里山慈雲寺秘境 大自然妝點金黃耶誕節

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耶誕節將至，嘉義林區管理處23日表示，阿里山森林遊樂區慈雲寺前銀杏已轉金黃色，美不勝收。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月23日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）耶誕節將至，嘉義林管處今天說，阿里山森林遊樂區慈雲寺前銀杏已轉金黃色，大自然以本身顏色妝點出金黃耶誕節；而古鐘樓前，青楓透著陽光映照出綠黃橙紅色，美不勝收，值得一遊。

嘉義林管處今天發布新聞稿表示，耶誕節將至，阿里山國家森林遊樂區有一處季節限定的秘境，就是慈雲寺與古鐘樓。

嘉義林管處指出，慈雲寺前銀杏已轉金黃色，大自然以本身的顏色妝點出金黃耶誕節。古鐘樓前青楓透著陽光映照出綠黃橙紅漸變色彩，美不勝收，值得探索。

另外，遊樂區內楓紅已近8成，除慈雲寺外，推薦觀葉景點包括小笠原觀景平台楓紅已近8成，落葉鋪成精緻紅毯、大客車迴轉區前方斜坡青楓及祝山平台台灣紅榨楓、青楓均轉黃紅。

阿里山國家森林遊樂區內除有豐富的自然資源及變色葉植物，也有伴隨林業聚落居民因應而生的宗教信仰中心包括慈雲寺、受鎮宮、福德祠、天主堂等；嘉義林管處說，走訪森林遊樂區也可到當地信仰中心，欣賞歷史悠久、各具特色的宗教建築，祈求新的一年闔家健康平安。（編輯：謝雅竹）1111223

嘉義林區管理處23日指出，阿里山慈雲寺古鐘樓前青楓透著陽光映照出綠黃橙紅漸變色彩，美不勝收，值得一遊。（嘉義林管處提供）中央社記者蔡智明傳真 111年12月23日