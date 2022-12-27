高市楠梓社宅動土 陳其邁：囤房稅將用於降低租金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國家住宅及都市更新中心27日在高雄市楠梓區舉辦「清豐安居」社會住宅動土典禮，市長陳其邁（左4）出席，並表示，高雄市目標興建1萬5000戶社宅，同時也研擬將囤房稅的稅收用於降低社宅租金，減輕民眾負擔。（高雄市都發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市楠梓區「清豐安居」社會住宅今天動土，市長陳其邁出席表示，高雄市目標興建1萬5000戶社宅，同時也研擬將囤房稅的稅收用於降低社宅租金，減輕民眾負擔。

國家住宅及都市更新中心今天在楠梓區舉辦「清豐安居」社會住宅動土典禮，陳其邁出席致詞表示，高雄市已有13處社宅動工，配合大林蒲遷村的社宅需求，未來將共興建1萬5000戶社宅。

陳其邁說，議會通過囤房稅，稅收除了用於租金補貼，也會研擬用於降低社宅租金，減輕民眾負擔。高市正副議長選舉激烈，但選後不分黨派議員都出席今天社宅動土典禮，表示大家對社宅很關心，市府會與中央合作，加速興建腳步。

高雄市都發局表示，「清豐安居」基地位於橋頭新市鎮、楠梓科學園區及高科大第一校區附近，面積約2.3公頃，預計興建工期4年，落成後將有8棟地上14層、地下2層的建築，可提供1594戶社會住宅，戶數規模是全高雄之最。

「清豐安居」鄰近楠梓國小、國中、高中及捷運紅線青埔站、省道1號、國道1號，生活機能好且交通便利。除了住宅以外，也設有店鋪、幼兒園、托嬰中心、日照中心及多功能社區開放空間等。

都發局表示，不論單身、小家庭、老人、身障或青年的居住空間需求，「清豐安居」在設計時都會納入考量；同時也規劃取得綠建築、智慧建築及耐震標章，是融合社會福利設施和建築品質的優質住宅。（編輯：謝雅竹）1111227