盧秀燕連任後首開市政會議 將訪市議員傾聽民意

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台中市長盧秀燕（左3）與新市府團隊25日宣誓就職，27日是新團隊就任後首次召開市政會議，盧秀燕表示，感謝民眾支持，她的第2任期不會鬆懈，將率領市府一級首長更加努力，做得更好。中央社記者郝雪卿攝 111年12月27日

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（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市長盧秀燕連任就職後，今天與新的市府團隊召開首次市政會議，她在會中宣布，即日起開始，將啟動為期近一個月時間，拜訪新上任與卸任的市議員、傾聽民意，作為施政參考。

盧秀燕與新的市府團隊於25日宣誓就職，今天是新團隊就任後首次召開市政會議，她在會中表示，感謝民眾支持，她的第二任期不會鬆懈，將率領市府一級首長更加努力，做得更好。

盧秀燕指出，她在就職演說中也提到，會更重視民意、以民為本，將自今天開始啟動為期近一個月，拜訪新科和剛卸任議員，約70多人；她保證，任期當中將不分顏色、政黨、族群，議員們只要對地方施政有好的意見，市府都會評估、採納。

元旦連假即將到來，盧秀燕表示，從跨年夜到元旦，市府都有安排活動，「2023閃耀台中跨年夜」將從31日晚間7時於水湳中央公園登場，活動具4大特色，全台卡司最強、活動場地最廣、國際化最吸睛、煙火最美；另外，這次跨年舉辦場地六都最大，附近還有逢甲夜市可品嚐美食，並設計完善的公安、防踩踏計畫。

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市府也將於元旦舉行升旗典禮，盧秀燕說，元旦上午8時將在台灣大道市政大樓府前廣場辦升旗典禮，這次以「112台中幸福二連霸」為主題，邀請勇奪職棒總冠軍2連霸中信兄弟，由總教練林威助帶領隊員領唱國歌。

此外，明年元旦升旗市府也準備限量好禮，包括5000份的「兔年元旦紀念幣」，還有「市府及中信兄弟聯名口罩」，當天上午6時30分限量發送，歡迎民眾共襄盛舉。（編輯：張芷瑄）1111227