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台中購物節消費額破350億元 加碼抽百萬元現金獎

2022/12/28 16:37（12/28 16:46 更新）
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台中市購物節登錄消費金額已破新台幣350億元，台中市政府加碼抽百萬現金獎1名，28日由市長盧秀燕（前右7）等人抽出得獎序號。中央社記者郝雪卿攝 111年12月28日
台中市購物節登錄消費金額已破新台幣350億元，台中市政府加碼抽百萬現金獎1名，28日由市長盧秀燕（前右7）等人抽出得獎序號。中央社記者郝雪卿攝 111年12月28日
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（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市購物節登錄消費金額已破新台幣350億元，台中市長盧秀燕今天抽出百萬現金獎1名，這也是今年購物節第7名百萬現金獎得主。

台中市購物節從10月26日開跑到12月24日結束，而消費金額登錄則延長到31日晚上11時59分，購物節期間在台中市的消費仍可持續登錄到月底，還有百萬油電車及1戶2房好宅等壓軸大獎待抽出。

購物節登錄金額於20日突破300億元後持續增加，到27日已累積到350.9億元，今天在市府舉辦「衝破300億加碼抽百萬」活動。

在抽出得獎序號後，盧秀燕現場call out給百萬現金中獎人。住在台中市西區的得主施姓女子驚喜表示，一直注意小獎通知都落空，想說活動已進入尾聲，應該沒希望了，沒想到會抽中大獎，相當高興。

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盧秀燕在會中指出，現在她是全國最受歡迎的人，大家都在期待她的來電，今年台中購物節雖然沒有消費券加持，但外縣市民眾消費比率大幅增加，占近3成。也預告明年1月5日還有壓軸抽活動，有精品好宅及百萬油電車等大獎。

根據台中市經發局統計，今年外縣市民眾登錄消費金額約占1/3，已破百億元，至於消費熱區前5名分別為彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市和新北市，新北市今年首度進入消費熱區，凸顯北部民眾對台中購物節出現品牌認同，加上交通便捷而特別來台中消費。（編輯：郭諭儒）1111228

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