更多編輯台推薦新聞：
足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
運動

足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台北市跨年晚會 警規劃維安勤務設防踩踏小組

2022/12/30 12:01（12/30 12:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北30日電）台北市跨年晚會31日登場，警方針對晚會規劃維安勤務，為防出現大批人群踩踏意外，將加強巡視會場等處，及設置防踩踏小組，以強力照明等設備提供明確引導離場動線。

台北市警察局信義分局今天上午在台北市政府中央大廳舉辦記者會，副分局長林岳寬說，台北市政府舉辦2023年跨年晚會將登場，為維護跨年晚會活動安全，結合北市刑大特勤中隊、新北市警犬隊，規劃維安勤務。

警方指出，針對跨年晚會維安勤務，除加強清查活動會場及周邊重要建築設施，將偵蒐包含禁止毒品、刀槍械、爆裂物等違禁物品及波波球、發光氣球等氣球進入會場，以維護活動及民眾安全。

警方說，有鑑於南韓先前發生人群踩踏的傷亡事故，針對北市跨年晚會，將加強監控活動會場及周邊人潮易聚集區域，並針對主舞台觀眾區及市民南、北廣場規劃8組防踩踏小組。

警方設置防踩踏小組，將在活動散場或緊急疏散時，配合現場工作人員，以哨音、LED舉牌標示、擴音器及強力照明設備等方式，提供明確動線引導民眾離開，如發現民眾推擠或跌倒情形，將立即介入並通報救護單位救援。

警方指出，為防止有心人士伺機利用車輛闖入會場管制區造成市民危害，將於周邊重要路口預置大型警備車及改道牌面，強化實體區隔管制，且會運用空拍機攔截器干擾未經申准的空拍機，並依法查處。

北市信義警分局表示，跨年晚會期間將在各服務台旁設機動派出所，提供交通管制、大眾運輸工具、接駁專車等為民服務事項，歡迎民眾諮詢。（編輯：李錫璋）1111230

#台北
#林岳寬
#新北市警犬隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族