桃園市清潔隊大年初五開工收運垃圾

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（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園市清潔隊除復興區外，春節期間將在初五開工收運垃圾。桃園市長張善政今天表示，因疫情趨緩，預估春節期間旅遊景點人數將更甚以往，環保局需機動調動人力。

張善政上午主持市政會議時表示，針對復興、大溪、龍潭等觀光熱點，請環保局機動調動人力，並記錄清運數據，供明年規劃改善參考；清潔隊員在1月26日（初五）開工收運垃圾，他與市府主管將前往各行政區清潔中隊，為清潔隊員慰勉打氣。

桃園市政府環保局長陳世偉表示，桃園市清潔隊除復興區外，將於1月22日至25日（初一至初四）停止收運垃圾，而在1月20日（小年夜）加強清運，中午起加收一趟、夜間依原時段清運；1月21日（除夕）則是上午9時起加強清運至收完為止、夜間停收。

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陳世偉指出，依循往例，在1月26日（初五）開工收運垃圾，當天將從上午9時起加強清運垃圾至收完為止；民眾過年大掃除時，如有大型家具及家電清運需求，各行政區的清潔隊在1月18日前都可接受電話預約。

此外，復興區則是1月20日（小年夜）暫停清運；1月21日（除夕）上午8時起加強清運至收完為止、夜間停收；初一至初二與初四至初五暫停清運；初三則是上午8時起加強清運至收完為止、夜間停收；初六上午則是8時起加強清運至收完為止、夜間停收。（編輯：方沛清）1120104