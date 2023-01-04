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台北年貨大街6日開跑 試吃籲定點不走動

2023/1/4 15:28（1/4 15:36 更新）
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台北市商業處4日舉行2023台北年貨大街記者會，宣布前2年因為疫情無法設攤的年貨大街將在6日回歸，台北市長蔣萬安（左2）出席表示，將以年貨大街打頭陣，接著推出各項主題式振興活動，將商機從年前延續到年後，全面刺激經濟。中央社記者陳昱婷攝 112年1月4日
台北市商業處4日舉行2023台北年貨大街記者會，宣布前2年因為疫情無法設攤的年貨大街將在6日回歸，台北市長蔣萬安（左2）出席表示，將以年貨大街打頭陣，接著推出各項主題式振興活動，將商機從年前延續到年後，全面刺激經濟。中央社記者陳昱婷攝 112年1月4日
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（中央社記者陳昱婷台北4日電）睽違2年，6日登場的台北迪化年貨大街將開放試吃，但呼籲民眾逛街戴口罩、試吃不走動，市府也串連10個商圈及網購平台推出振興活動，盼春節商機從年前延續到年後。

台北市商業處今天舉行2023台北年貨大街記者會，宣布前2年因為疫情無法設攤的年貨大街將在6日回歸。台北迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋會前接受媒體聯訪表示，今年將開放試吃，預期可以提升民眾採買意願2到3成。

徐慶棋呼籲，民眾來迪化街採買年貨，口罩還是要戴好戴滿，且會柔性勸導在定點試吃，不要邊走邊吃，巡守隊也會隨時請民眾遵守防疫措施。

台北市長蔣萬安受訪表示，年貨大街是台灣最具代表性的年節市集，這次除了串聯迪化、榮濱、華陰街、永康等10大商圈外，還與萊爾富及蝦皮購物合作，要讓民眾線上、線下都能感受濃濃年味。

蔣萬安指出，許多商圈過去因為疫情衝擊受到影響，如今將以年貨大街打頭陣，接著推出各項主題式振興活動，將商機從年前延續到年後，全面刺激經濟。

此外，蔣萬安表示，市府已召開跨局處會議討論疫情發展並掌握醫療量能，目前口罩、快篩試劑、口服藥物都有3到6個月的庫存，民眾可以放心，逛街時也要配合防疫規定，盡量保持距離、戴好口罩。

對於是否會有更嚴格的防疫措施，蔣萬安說，還是以柔性勸導為主，同時與衛生局即時監測疫情發展、即時因應處理，若有變化會盡快對外清楚說明。

商業處預告，蔣萬安將在7日下午到台北地下街及後站商圈、10日下午到迪化商圈、15日上午到榮濱商店街、18日晚間到寧夏夜市商圈發放發財金。（編輯：張銘坤）1120104

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