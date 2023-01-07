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台南佳里養鵝場感染H5N1禽流感 逾千隻鵝遭撲殺

2023/1/7 20:25
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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市佳里區一處養鵝場被發現肉鵝異常死亡，檢驗確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，台南市動物防疫保護處昨天完成撲殺場內1088隻鵝，再送到焚化爐銷毀。

台南市動保處今晚發布新聞稿指出，動保處1月3日接獲佳里區養鵝業者主動通報場內肉鵝異常死亡，當天立刻展開移動管制及疫情調查，且採樣送行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗。

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家畜衛生試驗所檢驗死亡鵝隻確診感染H5N1亞型高病原性禽流感，動保處隨即處置，昨天完成撲殺場內1088隻鵝，再送到焚化爐銷毀，全場消毒，以阻絕疫病傳播。

動保處表示，將對撲殺場周邊半徑3公里內48場養禽場實施採樣監測，3公里至5公里內60場養禽場訪視檢查，同時加強化製場死亡化製數量異常管控，稽查化製車輛清潔消毒等，並派遣消毒車加強撲殺場周邊公共區域消毒頻度，將環境中病毒降到最低。（編輯：黃世雅）1120107

#動保處
#台南市
#H5N1
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