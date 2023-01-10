台南治安、爐碴等案受矚目 黃偉哲急率團隊釋疑

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南2個月來備受全國矚目，台南市警察局長方仰寧也將去職；台南市長黃偉哲今天突然召開記者會說明澄清各傳言疑雲，他表示，外界傳言過多，市府有責任讓民眾知道真相。

黃偉哲、市府秘書長方進呈、副秘書長邱忠川、方仰寧、經發局長林榮川、政風處長高伯陽、環保局代理局長侯俊彥等人今天下午聯袂召開記者會；黃偉哲指出，台南出現官箴、治安、環境、光電設置等議題，市府不推責也不逃避，希望解釋清楚及改善。

在前經發局長陳凱凌涉貪案上，黃偉哲說，此案是市府主動查辦案件，去年5月由政風處簽呈公文後同意啟動相關行政調查，去年6月將涉及不法調查報告函送台南地檢署參辦。

黃偉哲表示，市府主動函送及配合檢調，「同仁疑似涉及不法，我不會護短，也不會掩蓋真相」，在政風處啟動行政調查初期就指示政風單位「查清楚，該怎麼辦，就怎麼辦」，給予充分調查空間。

高伯陽也說，此案內容龐雜，去年6月14日函送南檢，市府沒有拖延也沒有包庇；未來將提升高風險業務抽查稽核強度，廉政倫理適用範圍也將擴大到技工、工友、司機、清潔員等。

邱忠川則說明學甲爐碴案，他表示，前台南市長賴清德已廢止行為人執照，黃偉哲任內更主動清除爐碴、移送檢調及主動公布辦理情形；目前農地清除完成並持續環境監測。

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黃偉哲也要求警方全力追查重大治安事件，掃蕩地方暴力集團及查緝黑槍，重拾治安期待與信任。黃偉哲說，台南近年暴力犯罪案件、槍擊案發生件數降低，第一線攔阻詐騙金額增加，顯示台南改善治安成效。

至於光電設置，林榮川表示，市府透過改革聯審機制，公開進度資訊，提升審查效率；黃偉哲也說，透過聯審機制與資訊公開，可減少光電案黑數，將上下其手的空間變成不可能。（編輯：陳仁華）1120110