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竹市推動友善步行環境 獲營建署考評甲等

2023/1/10 16:41
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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）內政部營建署日前舉辦110年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，新竹市獲道路養護與人行道考評甲等及政策規劃作為非六都甲組第一名。

新竹市政府今天發新聞稿表示，110年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」日前舉辦頒獎典禮，由內政部主任秘書張琬宜、營建署長吳欣修頒獎。

竹市府表示，新竹市區道路長約490.3公里、人行道約301.4公里，110年人行道普及率61.48%，此次獲得道路養護與人行道考評甲等（縣市型）績優。

市府表示，竹市府工務處重視道路平坦、整潔維護、排水設施、通行暢通性、安全性等，在道路養護與人行道的實際作為包括經國路、東大路的轉角庇護島、設施減量及共桿整併等，提供市民安全、舒適的通行空間。

市府表示，新竹市也在此次考評中獲得政策規劃作為非六都甲組第一名，評審委員對於市府落實管線單位「聯合施工、責任加重」、道路養護巡查與修繕制度、推動通學步道改造等項目加以肯定。

市府表示，將持續改善及維護道路環境，未來也會將市民的使用體驗做為推動政策的重要考量，以全面提升施工品質，落實友善行人政策。（編輯：李錫璋）1120110

#竹市府工務處
#內政部營建署
#張琬宜
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