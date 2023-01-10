桃園爆管停水 台水：三坑加壓站案仍與地方溝通中

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（中央社記者曾智怡台北10日電）桃園龍潭7日發生爆管停水事件，遭質疑是前市府未協助三坑加壓站設置導致。台水今天澄清，加壓站用地在2021年完成協議價購，去年舉辦3場說明會，一直到去年底選舉前，龍潭在地議員及民眾仍持不同意見，因此台水公司必須持續溝通。

針對桃園龍潭三坑抽水站管線破裂造成33萬戶停水，台水因修復不及延後復水，台水副總經理穆岳鈞表示，對於停水時間超出預期致上最深歉意，今天下午也在當地和受災民眾、騎士與駕駛人協商賠償事宜，一定會在最短時間完成賠償。

台水強調，水沒有顏色、國家的台水更沒有政黨顏色，期盼桃市府團隊，持續協助台水的重要民生建設。

桃園龍潭7日發生爆管停水事件，國民黨桃園市議員黃敬平質疑是因前市府並未協助建設加壓站所致。

穆岳鈞今天在記者會澄清，三坑加壓站遷移或者重新購地建設事宜，一向都跟市府配合良好，「不管誰當市長，對供水問題都一樣重視，沒有誰不支持」，且已與在地居民開過3次協調會，市府也都派員參加指導，「並沒有說誰在卡這案子」，居民主要訴求施工過程減少噪音、綠色美化、工法能與現有景觀融合等。

「加壓站一定要推」，穆岳鈞表示，現在的三坑加壓站設備老舊，多年前即開始推動換新地點，汰換老舊設備，讓桃園供水更加穩定，相信不久將來，在市府指導整合情況下，工程將有實體進度。

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台水補充，2021年完成三坑加壓站購地後，2022年開始，為了啟動用地變更的溝通，多次拜訪在地議員及里長，且於市府協助下，台水也舉辦地方說明會，但確實因地方議員與民意有不同意見，因此仍要再溝通。

針對黃敬平在臉書發文質疑是綠營議員反對才造成加壓站延宕，穆岳鈞表示，這麼多年來，不管是里長或議員都贊成此案，只是有部分要修改，過去協商從沒遇過民進黨議員反對、或者做不理性抗爭，希望黃敬平公開澄清和說明。（編輯：林淑媛）1110110