凌晨自駕視察遭質疑酒駕 張善政受訪澄清

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（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃園市長張善政今天凌晨自行駕車視察水情，遭市議員余信憲曝光張善政昨晚餐敘手拿紅酒照片質疑酒駕，張善政回應，當時只抿了一下，且晚上12時許才出發，是否酒駕答案非常清楚。

龍潭區三坑抽水站7日水管破裂，造成桃園市約33萬戶大停水，直到直到9日上午才陸續復水，但仍有部分民眾無水可用，張善政昨晚10時許接獲市議員黃敬平電話指出，平鎮區多處社區大樓沒水，張善政於今天凌晨零時許自行駕車到平鎮集水廠了解水情。

不過，余信憲在臉書（Facebook）張貼張善政在昨晚餐敘會場手拿紅酒的照片，並以「搖晃的紅酒杯、災民滿臉淚水」發文要「市長快醒醒，桃園停水災情嚴重，連國民黨議員都在臉書上求救，但災民看到你今晚笑著拿紅酒杯，把酒言歡。」

余信憲更說「是怎麼樣的市長，會明知桃園有災情，還會快樂的喝著紅酒？」

後續余信憲又以「快樂紅酒宴」為題發文表示，「張善政市長昨晚上在桃園大停水期間參加快樂紅酒宴，會中喝的臉紅紅、混身酒氣味、走路甚至還不穩」。

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余信憲指出，在桃園大停水期間參加紅酒宴的觀感已經非常不好，會後張善政更自己開車到平鎮的停水現場，「如果這不是酒駕？那什麼才是酒駕？」呼籲張善政為民表率、道歉認錯。

對於市議員質疑酒駕行為，張善政下午出席2023桃園燈會-主燈暨小提燈亮相記者會後接受媒體聯訪表示，他昨天晚上7時許在餐敘上抿了一下紅酒，他一向不會多喝酒，晚上12時許才出發去水廠，「會是酒駕嗎，這個用常理判斷，其實答案非常清楚」。（編輯：張銘坤）1120110