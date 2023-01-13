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助弱勢過好年 台南1月社福津貼提前撥款

2023/1/13 17:54（1/13 18:06 更新）
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台南市政府13日宣布，原訂1月中旬至1月底陸續發放的各類社福補助及津貼，今年提前到春節假期前完成撥款，希望讓經濟弱勢民眾能及早收到補助款。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月13日
台南市政府13日宣布，原訂1月中旬至1月底陸續發放的各類社福補助及津貼，今年提前到春節假期前完成撥款，希望讓經濟弱勢民眾能及早收到補助款。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月13日
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府今天宣布將原訂1月中旬至1月底陸續發放的各類社福補助及津貼，提前到春節假期前完成撥款，總發放金額逾新台幣4億5000萬元，預計約9萬5000人受惠。

台南市政府社會局新聞稿指出，今年春節較以往提早，且有長達10天連假，近日接獲許多弱勢家庭詢問社褔補助及津貼發放時間。台南市長黃偉哲指示市府團隊，務必將各式社福補助及津貼都提前至過年前發放，在市府加班努力下，今天起陸續提早發放。

社會局指出，已將1月份原固定於每月中旬撥款的身障生活補助、中低收老人生活津貼、經濟弱勢家庭兒少生活扶助、弱勢兒少緊急生活扶助、低收入戶生活補助、低收兒童生活補助、低收就學補助、特境子女生活津貼等8項生活補助及津貼，提早至今天撥款。

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原固定每月底發放的0至2歲育兒津貼及托育補助，以及低收及中低收入戶春節慰問金，則提早至18日撥款。原定農曆過年前針對低收入戶及中低收入戶加發生活補助金，提前明天撥款，希望讓經濟弱勢民眾能及早收到補助款。

社會局指出，黃偉哲並要求在農曆年前對弱勢民眾、邊緣戶及獨居長輩加強關懷，並於春節前調查個案服務需求，春節期間也要妥善調動人力，讓失能長者、身心障礙者的居家服務、喘息服務等長照服務都維持正常運作。（編輯：孫承武）1120113

#台南市政府社會局
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