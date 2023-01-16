台電高雄區處新處長上任 強調致力減少停電事故

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）據台電統計，台電去年停電件數8140件，前3名是台中、新北、高雄；台電高雄區營業處今天舉行處長交接典禮，新任處長張以諾說，未來將努力持續減少停電、加速復電，並對內加強風險管控。

台電高雄區營業處今天上午舉行新卸任處長交接典禮，原高雄區處長李衍新屆齡退休，交棒給原台電鳳山區處長張以諾，台電副總陳銘樹擔任監交人。

陳銘樹表示，全台停電件數，2021年是8999件，2022年已降為8140件，停電件數前3名城市依序是台中、新北、高雄；台電近年來已積極更新設備、修剪樹木等，減少停電事故發生。

張以諾表示，已做好準備，未來將努力穩定供電，持續減少事故停電發生、加速復電，致力解決用戶問題；對內包括確保台電人員的工作、交通、身心安全，加強風險管控；他也提醒台電人員務必做好加強溝通，謙虛傾聽。

李衍新是台南人，過去曾與張以諾在台南區處共事。李衍新說，得知要接棒的人是張以諾時，就認為是「適才適所，無縫接軌」，張以諾多才多藝且口才佳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電表示，李衍新兩度在高雄區處服務，第1次在民國99年在高雄區處接任電務副處長，第2次則是109年在高雄區處擔任處長，任內重視員工職業安全衛生，努力營造快樂健康的工作環境，任職期間，帶領高雄區處各項績效卓著。

張以諾在78年2月加入台電，工作資歷豐富，過去曾任業務處副處長、桃園區處長，在鳳山區處任職期間，在2021年遇上南橫「明霸克露橋」遭洪水沖斷，親自坐鎮指揮，指派同仁搭乘黑鷹直升機深入部落搶修，即時復電。（編輯：陳仁華）1120116