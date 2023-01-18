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阿里山森林遊樂區迎兔年 免費接駁至入口轉運站

2023/1/18 12:54
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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）嘉義林管處今天表示，轄區阿里山森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區及觸口自然教育中心，春節不打烊陪民眾迎兔年，並在台18線88-95K區間免費接駁遊客至阿里山入口轉運站。

林務局嘉義林區管理處發布新聞稿表示，春節連假中南部天氣晴朗，旅遊首選在嘉義。春節10天連假1月20日至29日每天上午8時至下午6時，在台18線88-95K區間設置10處候車站，提供阿里山國家森林遊樂區外免費接駁至阿里山入口轉運站，請遊客多加利用。

嘉義林管處表示，去年在阿里山入口轉運站3樓開幕的「森，2488品牌概念館」，可欣賞鄒族聖山塔山奇岩的壯闊地景，還有由旅日雕塑藝術家楊運臻操刀，運用國產材柳杉創作「森林職人」及阿里山特色動物、植物、山色等超過250款木製公仔活靈活現，可一窺森林工作奧秘。

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另外，位於台18線前往阿里山前哨站的觸口自然教育中心，景色優美，農曆年間僅除夕休館，每天上午10時播放1場「新春野望影展」，郊遊踏青也長知識，讓民眾收穫滿滿。

嘉義警察局中埔分局提醒民眾，位於台18線（阿里山公路）沿線的觸口自然教育中心、逐鹿社區、欣欣水泥森活園觀光工廠、牛埔仔愛情大草原及龍隱寺，都是年節熱門景點，春節連續假期間均加強交通疏導，請用路人遵守員警指揮並利用替代道路分散車流。（編輯：郭諭儒）1120118

#阿里山
#台18線
#觸口自然教育中心
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