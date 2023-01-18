未登工廠提送改善計畫倒數 高市府加強輔導收件

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「工廠管理輔導法」規定申請納管的未登記工廠，應在3月19日前提送改善計畫。因期限將至，高雄市經發局18日配合在岡山舉辦說明會，加強輔導業者送件，提供工廠改善計畫撰寫諮詢與現場收件服務，共171家業者參與。（高雄市經發局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）申請納管的未登記工廠須於今年3月19日前提送改善計畫，高市府配合經濟部今天說明會，加強輔導業者送件，共有171家業者參與；市府經發局提醒業者把握期限送件，否則將取消納管資格。

「工廠管理輔導法」規定申請納管的未登記工廠，應於今年3月19日前提送改善計畫；因期限將至，高雄市政府經發局今天配合經濟部在岡山舉辦說明會加強輔導業者送件，提供工廠改善計畫撰寫諮詢與現場收件服務，共171家業者參與。

說明會上，由經濟部說明納管流程及計畫撰寫注意事項，經發局副局長王宏榮也率隊到場，提供業者改善計畫大綱收件及計畫撰寫諮詢服務，現場有近百家業者當場送件；經發局也提醒業者，要把握期限送件，否則將取消納管資格。

經發局指出，目前高雄市計有4412家業者（工廠含臨登轉特登）申請納管，最新統計已核准2907家，其中約1200多家已提送改善計畫，但仍有近2000家尚未提送，近期已主動寄發公文通知，全力輔導未登工廠納管。

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經發局說明，特登工廠改善計畫應附文件應包含工廠改善計畫書、建築物配置平面圖、建築物面積計算表、機器設備配置圖、主要產品製造流程圖及所有權人同意書或租賃契約等文件。

經發局呼籲，已申請納管的未登工廠業者不論是否核准，都應於今年3月19日前提出工廠改善計畫，業者務必把握期限送件，或可先以簡易版計畫大綱在收件截止日前提送，確保經營權益，後續可再補正計畫書及相關文件。（編輯：陳仁華）1120118